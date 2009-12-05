Тимошенко сподівається на продовження співпраці з МВФ

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сподівається, що співпраця між Україною та Міжнародним валютним фондом продовжиться ще поточного року.

Про це вона заявила на брифінгу, відповідаючи на запитання УНІАН, яким чином уряд бачить продовження співпраці з МВФ, враховуючи, що лист про наміри його продовжити не підписали ні Президент Віктор ЮЩЕНКО, ні голова Національного банку Володимир СТЕЛЬМАХ.

«Мі боремося за продовження співпраці, й думаю, що це буде досягнуто до кінця року», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ 6 грудня проведе переговори з представниками МВФ про продовження співпраці з Україною.

Міжнародний валютний фонд у листопаді 2008 року прийняв рішення про надання Україні дворічної програми кредитування stand-by на суму близько 16,4 млрд. дол. З 2008 року Україна одержала вже три транші кредиту МВФ на загальну суму 12 млрд. дол.

Після підписання Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ 30 жовтня ц.р. закону про підвищення соціальних стандартів директор-розпорядник МВФ Домінік СТРОСС-КАН заявив в інтерв`ю західним ЗМІ, що фонд продовжить співпрацю з Україною тільки після завершення президентських виборів, які заплановані на січень 2010 року. Разом з тим, 9 листопада ц.р. Представництво МВФ в Україні повідомило, що фонд готовий до співпраці з Україною за умови досягнення консенсусу всіма гілками влади.

4 грудня глава Секретаріату Президента Віра УЛЬЯНЧЕНКО заявила, що В.ЮЩЕНКО не підписуватиме лист намірів про узгодження дій української влади до МВФ, який необхідний для виділення Україні четвертого траншу кредиту stand by.

На сьогоднішній день цей лист про продовження співпраці підписали в.о. міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ і прем`єр-міністр. Цим документом, за умови підписання Президентом і головою Нацбанку, Україна повинна продемонструвати єдність позиції щодо умов подальшого продовження співпраці й отримання 4-го траншу кредиту.

У інтерв`ю тижневику "Дзеркало тижня" (№47 (775) від 5-11 грудня 2009 р.) перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК зазначив, що Україна не має шансів до закінчення президентських виборів отримати від МВФ черговий транш кредиту, оскільки не виконала свої зобов`язання перед фондом.