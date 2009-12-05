Ющенко звинувачує Тимошенко в девальвації гривні

Президент України Віктор ЮЩЕНКО звинувачує прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО в девальвації гривні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Харкові на муніципальних слуханнях «Конституційні засади організації місцевої влади».

«Вісім місяців шаленої блокади, шаленої атаки на Національний банк, коли двічі ставилось питання недовіри голові НБУ. Від імені кого? Від імені прем’єр-міністра. Скажіть, будь-ласка, яка країна боролася з фінансовою кризою через відставку президента банку?», - запитав В.ЮЩЕНКО.

«Мене це лякає, так з національними фінансами, так з органами, в тому числі місцевого самоврядування, моделювати політику неможливо. Це симптоми дуже небезпечних процесів», - зауважив Президент.