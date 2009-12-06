Експерт: НБУ знову здійснив підтримку долара

Національний банк України у п`ятницю в черговий раз здійснив підтримку долара.

Так агентству УНІАН прокоментував поточну ситуацію на валютному ринку економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

Він зазначив, що як тільки обмінний курс став наближатися до позначки UAH/USD 7,98, тобто нижче офіційного обмінного курсу в UAH/USD 7,9900, НБУ вийшов на ринок із заявкою на покупку долара за курсом UAH/USD 7,9850. На думку економіста, НБУ має намір тримати обмінний курс «квазіфіксованим», тобто не дозволяти гривні сильно зміцнюватися або слабшати. Численні обмеження, встановлені для ринку готівкової валюти, також спрямовані на забезпечення цих намірів центробанку, вважає він.

Як підкреслив О.БЛІНОВ, у п`ятницю, 4 грудня, як і тиждень тому, ринкові курси відскочили назад - вище позначки UAH/USD 8, зреагувавши на інтервенцію НБУ. Міжбанківський валютний ринок закрився котируваннями UAH/USD 7,9950-8,0150: гривня ослабла до долара на 0,2%, відзначив економіст. За його підрахунками, за тиждень українська валюта подешевшала на 0,4% щодо долара.