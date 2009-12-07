Міжбанк відкрився котируваннями 7,9815/8,0050 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9815/8,0050 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг».

Ціни на російську валюту впали до 0,2695/0,2705 грн./рубль, котирування по євро-гривні знизилися – 11,8365/11,8740 грн./євро.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали до 1,4826/1,4828 дол./євро (п`ятниця, 4 грудня, - 1,5068/1,5070 дол./євро).

У п`ятницю, 4 грудня, Національний банк України вийшов на ринок з покупкою долара по курсу 7,9850 грн./дол., а також з продажем євро на аукціоні за стартовою ціною 12,0830 грн./євро.