Держкомстат: В Україні інфляція в листопаді до жовтня склала 1,1%

В Україні інфляція в листопаді 2009 р. по відношенню до жовтня склала 1,1%, з початку року (до грудня 2008 року) – 11,3%, до листопада 2008 року – 13,6%. У січні-листопаді 2009 р., порівняно з аналогічним періодом минулого року, інфляція склала 16,3%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики.

Довідка УНІАН. Інфляція в січні-листопаді 2008 року, порівняно з аналогічним періодом 2007 року, склала 25,5%, в листопаді 2008 року до листопада 2007 року – 22,3%, в листопаді 2008 року до жовтня 2008 року – 1,5%, в січні-листопаді 2008 року (до грудня 2007 року) – 19,8%.

Інфляція в Україні за підсумками 2008 року склала 22,3% (грудень 2008 року до грудня 2007 року).