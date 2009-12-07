Мінфін проведе аукціон з продажу ОВДП

Міністерство фінансів України у вівторок, 8 грудня, проведе аукціон з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Про це повідомляється на сайті Мінфіну.

Згідно з повідомленням, до продажу будуть запропоновані ОВДП з терміном обігу 154 дні (1 000 штук), 252 дні (1 000 штук) і 714 днів (1 000 штук).

Термін погашення облігацій - 12 травня 2010 року, 18 серпня 2010 року і 23 листопада 2011 року відповідно.

Також повідомляється, що виплата доходу за паперами терміном обігу 714 днів здійснюється раз на півроку. Дати виплат доходу за облігаціями з терміном обігу 154 і 252 дні не указуються. Також не надана інформація про дохідність планованих випусків держоблігацій.

Крім того, Мінфін виставляє на продаж облігації з терміном обігу 1022 дні, кошти від яких, відповідно до постанови Кабінету міністрів №840 від 29 липня 2009 р., одержані в результаті 238-го 2009 р. розміщення середньострокових державних облігацій, будуть направлені до Стабілізаційного фонду для виконання Державної цільової програми з підготовки і проведення в Україні фінальної частини Чемпіонату Європи 2012 року з футболу. Термін погашення цих облігацій - 26 вересня 2012 року. Виплата доходу за паперами з терміном обігу 1029 днів здійснюється раз на півроку.