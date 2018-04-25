Уряд – МВФ: компромісу досягнуто, але...

Питання про те, чи вдасться Україні одержати черговий транш кредиту Міжнародного валютного фонду до кінця цього року, набуло особливої актуальності. Причому, тему обговорюють не тільки вітчизняні політики і представники влади, але й керівництво Євросоюзу.

4 грудня у ході саміту Україна ЄС президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу прямо у вступному слові заявив, що Україні просто «необхідно» відновити співпрацю з МВФ.

Але як, якщо за умовами цієї співпраці уряду, НБУ і Президентові необхідно щокварталу перед отриманням чергового транша підписувати спеціальний Лист-звернення з переліком заходів і результатів на додачу?

Президент проти...

До цього часу Меморандум, хоч і «зі скрипом», але підписувався: прем`єр-міністром, в.о. міністра фінансів, Головою НБУ і Президентом України. Та з середини листопада документ "завис", оскільки його не завізували Президент і Голова Нацбанку.

До речі, за інформацією з різних джерел, сумніватися у достовірності яких підстав немає, Ющенко ще на початку листопада надіслав керівництву МВФ листа, в якому фактично просив не виділяти чергову порцію кредиту до проведення виборів, оскільки є небезпека, що ці коштии будуть використані, скажімо так, не за призначенням. У принципі, враховуючи останні заяви найближчого оточення Президента, він не збирався і не збирається нічого робити, для того, аби черговий транш Україні виділили.

З свого боку, Тимошенко теж узяла тривалу паузу і практично нічого не говорила про МВФ після відомого інтерв`ю голови Фонду Стросс-Кана, в якому він, фактично, заявив, що до виборів гроші Україні виділяти не варто.

Прем’єр знову заговорила про співпрацю з МВФ лише в останні дні, саме після зустрічі з Баррозу, заявивши, що рішення про виділення коштів може бути ухвалене ще цього року. 6 грудня для обговорення цього питання в США попрямував віце-прем`єр Григорій Немиря.

Пресловутий підпис

5 грудня у Харкові, відповідаючи на питання журналіста, яким чином може бути відновлена співпраця України й МВФ, враховуючи, що Лист про наміри не підписаний ні Президентом, ні головою Нацбанку, Тимошенко заявила: «Ми боремося за продовження співпраці, і думаю, що це буде досягнуто до кінця року». Другу частину питання – чому напередодні цей лист не підписав Володимир Стельмах – прем`єр фактично проігнорувала.

За наявною інформацією, увечері у п`ятницю, 4 грудня в уряді розраховували отримати підпис Стельмаха, і навіть повезли йому цей документ, та 5 грудня стало відомо, що цього жаданого підпису не буде.

За деякими даними, тему співпраці з МВФ після підписання Стельмахом Листа, Тимошенко планувала підняти минулої п`ятниці під час ефіру у програмі «Відкрита політика». Мовляв, подивіться, вже всі підписали Листа – залишилося лише порожнє місце для Президента. Так хто ж гальмує процес?..

Натомість Тимошенко сказала наступне: «Ви знаєте, що сьогодні голова Нацбанку і Презідент – це одна команда, причому повністю одна команда...», акцентувавши на слові «повністю», що у принципі підтвердило невдачу в переговорах зі Стельмахом.

Чому передумав Стельмах?

Чому ж усе-таки Стельмах відмовився підписати документ, адже, поза сумнівом, попередня домовленість була? Як підтверджують поінформовані джерела – поступила заборона Президента. Річ у тому, що в переговорах з МВФ уряду вдалося досягти домовленості, що продовжити співпрацю можна буде і без підпису Листа про наміри Президентом. Достатньо буде візування керівництва Кабміну і Нацбанку, оскільки саме вони і розпоряджаються коштами. Дізнавшись про таку домовленість, повідомляють джерела, Президент категорично заборонив Стельмаху будь-що підписувати для МВФ.

Підтвердженням того, що МВФ все ж таки погодився піти на компроміс і виділити черговий транш, не виключено, у зменшеному розмірі, свідчить заява Тимошенко, опублікована на її сайті у день вильоту Немирі у США (6 грудня).

«Питання співпраці України й МВФ «не зовсім ординарне», оскільки робота постійно ускладнюється внутрішньополітичною ситуацією. Україна зацікавлена продовжити співпрацю з Міжнародним валютним фондом і вже досягла певних компромісів у питанні продовження програми співпраці з МВФ», - йдеться у заяві.

Немиря все вирішить?

В уряді чекають, що після переговорів Немирі у США питання про надання траншу може бути розглянуто на засіданні Ради директорів МВФ у кінці другої-на початку третьої декади грудня – адже далі Різдвяні канікули і, як мовиться, шукай вітру в полі...

У принципі, теоретично можна припустити, що МВФ погодиться з тим, що Лист може підписати не голова НБУ Стельмах, повноваження якого фактично закінчуються через декілька днів, а хтось із його заступників. А враховуючи, що дотепер МВФ ніяк офіційно не прокоментував затримку траншу, не виключено, що Фонд може піти на ще більший компроміс, і погодитися на його виділення взагалі без підпису НБУ.

Чи виправдаються очікування Тимошенко, буде відомо вже цього тижня – можливо, навіть до середи, 9 грудня. Все залежить від таланту Немирі як парламентера. Досі він не підводив свого шефа...

Юрій Ходжаян (УНІАН)