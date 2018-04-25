Уряд – МВФ: компромісу досягнуто, але...
Кабмін досяг компромісу з МВФ по четвертому траншу. Кошти можуть бути виділені без підпису Президента...
Питання про те, чи вдасться Україні одержати черговий транш кредиту Міжнародного валютного фонду до кінця цього року, набуло особливої актуальності. Причому, тему обговорюють не тільки вітчизняні політики і представники влади, але й керівництво Євросоюзу.
4 грудня у ході саміту Україна ЄС президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу прямо у вступному слові заявив, що Україні просто «необхідно» відновити співпрацю з МВФ.
Але як, якщо за умовами цієї співпраці уряду, НБУ і Президентові необхідно щокварталу перед отриманням чергового транша підписувати спеціальний Лист-звернення з переліком заходів і результатів на додачу?
Президент проти...
До цього часу Меморандум, хоч і «зі скрипом», але підписувався: прем`єр-міністром, в.о. міністра фінансів, Головою НБУ і Президентом України. Та з середини листопада документ "завис", оскільки його не завізували Президент і Голова Нацбанку.
До речі, за інформацією з різних джерел, сумніватися у достовірності яких підстав немає, Ющенко ще на початку листопада надіслав керівництву МВФ листа, в якому фактично просив не виділяти чергову порцію кредиту до проведення виборів, оскільки є небезпека, що ці коштии будуть використані, скажімо так, не за призначенням. У принципі, враховуючи останні заяви найближчого оточення Президента, він не збирався і не збирається нічого робити, для того, аби черговий транш Україні виділили.
З свого боку, Тимошенко теж узяла тривалу паузу і практично нічого не говорила про МВФ після відомого інтерв`ю голови Фонду Стросс-Кана, в якому він, фактично, заявив, що до виборів гроші Україні виділяти не варто.
Прем’єр знову заговорила про співпрацю з МВФ лише в останні дні, саме після зустрічі з Баррозу, заявивши, що рішення про виділення коштів може бути ухвалене ще цього року. 6 грудня для обговорення цього питання в США попрямував віце-прем`єр Григорій Немиря.
Пресловутий підпис
5 грудня у Харкові, відповідаючи на питання журналіста, яким чином може бути відновлена співпраця України й МВФ, враховуючи, що Лист про наміри не підписаний ні Президентом, ні головою Нацбанку, Тимошенко заявила: «Ми боремося за продовження співпраці, і думаю, що це буде досягнуто до кінця року». Другу частину питання – чому напередодні цей лист не підписав Володимир Стельмах – прем`єр фактично проігнорувала.
За наявною інформацією, увечері у п`ятницю, 4 грудня в уряді розраховували отримати підпис Стельмаха, і навіть повезли йому цей документ, та 5 грудня стало відомо, що цього жаданого підпису не буде.
За деякими даними, тему співпраці з МВФ після підписання Стельмахом Листа, Тимошенко планувала підняти минулої п`ятниці під час ефіру у програмі «Відкрита політика». Мовляв, подивіться, вже всі підписали Листа – залишилося лише порожнє місце для Президента. Так хто ж гальмує процес?..
Натомість Тимошенко сказала наступне: «Ви знаєте, що сьогодні голова Нацбанку і Презідент – це одна команда, причому повністю одна команда...», акцентувавши на слові «повністю», що у принципі підтвердило невдачу в переговорах зі Стельмахом.
Чому передумав Стельмах?
Чому ж усе-таки Стельмах відмовився підписати документ, адже, поза сумнівом, попередня домовленість була? Як підтверджують поінформовані джерела – поступила заборона Президента. Річ у тому, що в переговорах з МВФ уряду вдалося досягти домовленості, що продовжити співпрацю можна буде і без підпису Листа про наміри Президентом. Достатньо буде візування керівництва Кабміну і Нацбанку, оскільки саме вони і розпоряджаються коштами. Дізнавшись про таку домовленість, повідомляють джерела, Президент категорично заборонив Стельмаху будь-що підписувати для МВФ.
Підтвердженням того, що МВФ все ж таки погодився піти на компроміс і виділити черговий транш, не виключено, у зменшеному розмірі, свідчить заява Тимошенко, опублікована на її сайті у день вильоту Немирі у США (6 грудня).
«Питання співпраці України й МВФ «не зовсім ординарне», оскільки робота постійно ускладнюється внутрішньополітичною ситуацією. Україна зацікавлена продовжити співпрацю з Міжнародним валютним фондом і вже досягла певних компромісів у питанні продовження програми співпраці з МВФ», - йдеться у заяві.
Немиря все вирішить?
В уряді чекають, що після переговорів Немирі у США питання про надання траншу може бути розглянуто на засіданні Ради директорів МВФ у кінці другої-на початку третьої декади грудня – адже далі Різдвяні канікули і, як мовиться, шукай вітру в полі...
У принципі, теоретично можна припустити, що МВФ погодиться з тим, що Лист може підписати не голова НБУ Стельмах, повноваження якого фактично закінчуються через декілька днів, а хтось із його заступників. А враховуючи, що дотепер МВФ ніяк офіційно не прокоментував затримку траншу, не виключено, що Фонд може піти на ще більший компроміс, і погодитися на його виділення взагалі без підпису НБУ.
Чи виправдаються очікування Тимошенко, буде відомо вже цього тижня – можливо, навіть до середи, 9 грудня. Все залежить від таланту Немирі як парламентера. Досі він не підводив свого шефа...
Юрій Ходжаян (УНІАН)