“Укргазбанк” збільшить СК на 1,9 млрд. грн.

Акціонери АБ «Укргазбанк» вирішили збільшити статутний капітал банку на 1,9 млрд. грн. – до 5,7 млрд. грн.

Як повідомляють в офіційному інтернет-виданні Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку, таке рішення акціонери ухвалили на загальних зборах 2 грудня.

Згідно з повідомленням, банк має намір провести додатковий випуск 1,9 млрд. простих іменних акцій в документарній формі номінальною вартістю 1 грн. кожна.

ВАТ АБ «Укргазбанк» (м. Київ) створене в 1993 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи на 1 жовтня цього року складали 12,941 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 9,283 млрд. грн., зобов`язання – 10,169 млрд. грн. Статутний капітал банку за січень-вересень збільшився за рахунок докапіталізації за участю держави в більш ніж 5 разів – до 3,8 млрд. грн., власний капітал – майже в 2 рази – до 2,772 млрд. грн.

«Укргазбанк» за 9 місяців ц. р. одержав збиток 1,8 млрд. грн. проти 128 млн. грн. прибутку в січні-вересні 2008 року.

У першому півріччі збиток банку склав 76,419 млн. грн., прибуток за 2008 рік був на рівні 204 млн. грн.

За результатами докапіталізації «Укргазбанку» за участю держави з 16 липня 2009 р. Міністерство фінансів України стало власником 81,5789% акцій банку.