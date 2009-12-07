Міжбанк: долар знову опустився нижче 8 грн.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги по долару США відкрилися котируванням 7,9815/8,0050 грн./дол., до 12:00 звузився спред – 7,9820/7,9940 грн./дол. До закриття торгів цінові рівні знизилися до 7,9805/7,9990 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

У 10:30 Національний банк України оголосив про вихід на ринок з покупкою долара за курсом 7,98 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируванням 0,2695/0,2705 грн./рубль, а до 12:00 ціни знизилися до 0,2689/0,2692 грн./рубль. До закриття ціни встановилися на рівні 0,2688/0,2692 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль зріс і склав 29,7425 рублів за долар (+0,4575).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,4826/1,4828 дол./євро, а до 12:00 знизилися до 1,4788/1,4792 дол./євро.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,8365/11,8740 грн./євро, до 12:00 ціни пішли вниз – 11,8165/11,8370 грн./євро. До закриття торгів цінові показники по євро-гривні склали 11,8070/11,8370 грн./євро.