Литвицький: у грудні інфляція не перевищить 1,5%

За підсумками грудня 2009 року інфляція в Україні не перевищить 1,5%. Таку думку в інтерв`ю УНІАН висловив керівник групи радників глави Національного банку України Валерій ЛИТВИЦЬКИЙ.

Він також прогнозує, що рівень річної інфляції не перевищить 13%. Коментуючи показник інфляції в листопаді цього року, В.ЛИТВИЦЬКИЙ зазначив, що вона відповідає прогнозам Нацбанку. "Що стосується прогнозів інфляції по року, то сьогодні можна з великою впевненістю говорити про те, що в 2009 році інфляція не складе більше 13%. Якщо цей показник і буде вищий, то лише на десяті долі відсотка», - сказав експерт, при цьому уточнивши: «За підсумками 11 місяців інфляція склала 11,3%, а очікувана інфляція в грудні не перевищить 1,5%, що за підсумками року і дасть результат приблизно в 13%».

При цьому В.ЛИТВИЦЬКИЙ зазначив, що нинішній рівень інфляції в 1,1% - це найкращий показник для листопада за останні 7 років, що можна вважати безперечно позитивним сигналом для нашої економіки. «Проте інфляційні ризики залишаються. Основним драйвером інфляції залишаються витрати держбюджету і зростання його дефіциту, що стримує стабілізацію цінової ситуації», - додав він.

Підсумовуючи, експерт зазначив, що, з одного боку, відносно низький рівень інфляції дозволяє зробити висновок про те, що уряд контролював ціни значно краще, ніж минулого року. "Разом з тим реальна зарплата за підсумками 10 місяців 2009 року знизилася на 10,9%. Таким чином, інфляція все одно залишається дуже високою, для того, щоб Кабмін міг дозволити собі не піднімати рівень мінімальних зарплат і пенсій", - підкреслив В.ЛИТВИЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, в Україні інфляція в листопаді 2009 р. по відношенню до жовтня склала 1,1%, з початку року (до грудня 2008 року) – 11,3%, до листопада 2008 року – 13,6%. У січні-листопаді 2009 р., порівняно з аналогічним періодом минулого року, інфляція склала 16,3%.

Інфляція в Україні за підсумками 2008 року склала 22,3% (грудень 2008 року до грудня 2007 року).