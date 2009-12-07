Кабмін пропонує скасувати ПДВ і митний збір для товарів вартістю до 100 євро

Кабінет Міністрів України пропонує скасувати оподаткування на додану вартість і митний збір для товарів вартістю до 100 євро, які ввозять/вивозять суб`єкти зовнішньоекономічної діяльності.

Це передбачено законопроектом №5409 від 4 грудня 2009 р., розміщеним на офіційному сайті парламенту.

Згідно з проектом закону, «товари та інші предмети, що ввозяться на митну територію України й вивозяться за межу цієї митної території, митна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 100 євро, підлягають оподаткуванню митом, якщо інше не передбачено законом про оподаткування».

Нагадаємо, наразі ПДВ і митний збір стягуються з усіх товарів, що ввозяться/вивозяться, незалежно від їх вартості, це передбачено законом про єдиний митний тариф.