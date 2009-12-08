В Україні ціни виробників промпродукції з початку року зросли на 13,2%

В Україні зростання індексу цін виробників промислової продукції в листопаді, порівняно з жовтнем ц.р., становило 0,4%, з початку року (до грудня 2008 року) – 13,7%. Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики України.

Довідка УНІАН. Зниження індексу цін виробників промислової продукції в листопаді 2008 року проти жовтня становило 6,5%, у листопаді 2008 року до грудня 2007 року – зростання 23,5%.