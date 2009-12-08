НБУ про скорочення терміну повернення валютної виручки до 90 днів

Скорочення терміну повернення валютної виручки зі 180 до 90 днів застосовується до договорів, укладених після набуття чинності цієї норми, тобто після 24 листопада 2009 року, коли вступив у силу Закон України «Про внесення змін до деяких законів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи».

Про це йдеться у телеграмі Національного банку України від 7 грудня №28-311/4492-22644, яка є в розпорядженні УНІАН.

У своїх роз`ясненнях Нацбанк посилається на ст. 58 Конституції України і на рішення Конституційного суду України від 9 листопада 1999 р. №1-рп/99, відповідно до яких «дію нормативно-правового акту в часі слід розуміти так, що вона починається з моменту вступу даного акту в силу і припиняється з втратою ним сили, тобто до події, факту застосовується той закон або інший нормативно-правовий акт, під час дії якого вони наступили або мали місце».

У телеграмі також зазначається, що відповідно до закону термін зарахування виручки в іноземній валюті на рахунки резидентів у банках з експортних операцій і відстрочення поставок товару за імпортними операціями зменшений зі 180 до 90 календарних днів, але ця норма не поширюється на суб`єктів космічної діяльності, для яких цей термін становить 500 календарних днів.

Як повідомлялося, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів і банківської діяльності Станіслав АРЖЕВІТІН повідомив УНІАН, що парламент має намір скасувати норму про скорочення терміну повернення валютної виручки і що відповідний законопроект вже зареєстрований у парламенті.