На міжбанку торги доларом відкрилися з позначки 7,9850/8,0070

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9850/8,0070 грн./дол., ціни на російську валюту впали – 0,2646/0,2654 грн./рубль, котирування з євро-гривні знизилися – 11,8335/11,8680 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують знижуватися – 1,4815/1,4817 дол./євро (понеділок - 1,4826/1,4828 дол./євро).

У понеділок, 7 грудня, Національний банк України вийшов на ринок з купівлею долара за курсом 7,98 грн./дол.