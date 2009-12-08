Держкомстат про базову інфляцію: у листопаді - 0,6%

Базова інфляція в Україні в листопаді 2009 року проти жовтня цього року склала 0,6%, з початку року (до грудня 2008 року) – 14,1%.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

При цьому в Держкомстаті відзначили, що в листопаді 2008 року проти жовтня минулого року базова інфляція складала 1,6%, в січні-листопаді 2008 року – 18,9%.

Базова інфляція виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом окремих чинників, які мають адміністративний, подієвий, а також сезонний характер. Переважно йдеться про цінову динаміку, яка не враховує зміни цін на продовольство і енергоносії.

Як повідомляв УНІАН, в Україні інфляція в листопаді 2009 року проти жовтня цього року склала 1,1%, з початку року (до грудня 2008 року) – 11,3%, до листопада 2008 року – 13,6%. У січні-листопаді 2009 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року інфляція склала 16,3%.

Довідка УНІАН. Інфляція в Україні в січні-листопаді 2008 року в порівнянні з аналогічним періодом 2007 року склала 25,5%, в листопаді 2008 року до листопада 2007 року – 22,3%, в листопаді 2008 року до жовтня 2008 року – 1,5%, в січні-листопаді 2008 року (до грудня 2007 року) – 19,8%.

Інфляція в Україні за підсумками 2008 року склала 22,3% (грудень 2008 року до грудня 2007 року).