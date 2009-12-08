Долар знижується після промови голови ФРС

Долар продовжує випробовувати тиск, знижуючись до ієни, після заяви голови Федеральної резервної системи Бена БЕРНАНКЕ, який розвіяв очікування щодо швидкого підвищення процентних ставок в США.

Б.БЕРНАНКЕ, виступаючи перед економічним клубом у Вашингтоні, сказав у понеділок, що американська економіка як і раніше зазнає труднощів, і безробіття буде високим ще якийсь час, що призвело до падіння прибутковості короткострокових держоблігацій США.

Слова Б.БЕРНАНКЕ викликали зниження попиту на долар, оскільки розвіяли надії на підвищення ставок, які з`явилися після опублікованих в минулу п`ятницю даних про менше, ніж очікувалося, скорочення кількості робочих місць в економіці США.

"Б.БЕРНАНКЕ був головною рушійною силою для долара. Все це стосується очікувань щодо процентних ставок у США", - сказав Адам КОЛ з RBC Capital Markets.

За його словами, зростання ієни сьогодні обумовлене спадом очікувань щодо того, що низькоприбуткова валюта Японії знову стане інструментом фінансування операцій carry trade.

"Ієна показала гіршу динаміку після даних про зайнятість (у США), і сьогодні вона в більшому виграші", - сказав А.КОЛ.

Водночас, євро не зміг утримати завойовані щодо долара позиції після виходу даних про несподівано різке падіння промислового виробництва в Німеччині.

Негативно вплинули на євро також побоювання з приводу фінансового стану деяких держав єврозони через повідомлення рейтингового агентства Standard & Poor`s про те, що найбільші ризики в Західній Європі загрожують банкам Греції.

До 15.29 МСК євро знизився на 0,15% до $1,4798, раніше піднімаючись до $1,4866.

До ієни долар впав на 1,06% до 88,54 ієни, євро - на 1,2% до 131,05 ієни.

Індекс долара, що відображає вартість валюти США до корзини шести основних валют світу, зріс на 0,07% до 75,818 пункту, повідомляє Рейтер.