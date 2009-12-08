Немиря провів консультації з керівництвом МВФ

Віце-прем’єр-міністр України у справах європейської та міжнародної інтеграції Григорій НЕМИРЯ провів консультації з керівництвом Міжнародного валютного фонду щодо надання нашій країні наступного траншу.

Як повідомляє прес-служба віце-прем`єр-міністра, зустріч відбулася у рамках робочого візиту Г.НЕМИРІ до Вашингтону.

Сторони обговорили стан та перспективи співпраці між Україною та МВФ та необхідні кроки для виділення наступного траншу МВФ.

У цьому зв’язку Г.НЕМИРЯ запевнив, що уряд України докладає всіх зусиль для того, щоб виконати зобов’язання перед МВФ та наголосив, що подальша успішна співпраця з МВФ є надзвичайно важливою для України, оскільки це дозволить нашій країні поступово і впевнено виходити з кризи.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд у листопаді 2008 року прийняв рішення про надання Україні дворічної програми кредитування stand-by на суму близько 16,4 млрд. дол. З 2008 року Україна одержала вже три транші кредиту МВФ на загальну суму 12 млрд. дол.

Після підписання Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ 30 жовтня ц.р. закону про підвищення соціальних стандартів директор-розпорядник МВФ Домінік СТРОСС-КАН заявив в інтерв`ю західним ЗМІ, що фонд продовжить співпрацю з Україною тільки після завершення президентських виборів, які заплановані на січень 2010 року. Разом з тим, 9 листопада ц.р. Представництво МВФ в Україні повідомило, що фонд готовий до співпраці з Україною за умови досягнення консенсусу всіма гілками влади.