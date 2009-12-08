Експерт: в Україні дефолт фактично вже наступив

Проблема з ухваленням Державного бюджету на 2010 рік більшою мірою є політичною.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку на прес-конференції на тему: «Відсутність бюджету - початок дефолту?» висловили ряд експертів.

Так, кажучи про вплив не ухвалення Держбюджету наступного року на збільшення ризику дефолту України, голова Економічного форуму українців світу Андрій НОВАК зазначив, що в Україні дефолт фактично вже наступив.

«В Україні вже немає сенсу оголошувати формально дефолт, оскільки в Україні він уже є фактично», - сказав А.НОВАК.

Також він зазначив, що на сьогодні вже фактично відбувся дефолт банківської системи України, яка не виконує своїх функцій і існує виключно за рахунок підтримки з боку Національного банку.

Що стосується бюджету, то А.НОВАК наголосив, що цього року практично всі державні витрати покривалися за рахунок проведення запозичень як зовнішніх, так і внутрішніх.

На його думку, не ухвалення Держбюджету-2010 дозволить уряду наступного року в ручному режимі розподіляти наявні державні ресурси. Крім того, не ухвалення Держбюджету наступного року дасть уряду формальну причину не проводити виплати підвищених відповідним законом соціальних стандартів, як, власне, і пояснювати можливі проблеми з виплатою «не підвищених» зарплат і пенсій.

А.НОВАК вважає, що Держбюджет-2010 має передбачати радикальні економічні реформи, оскільки, якщо Україна не скористається сприятливим для проведення реформ періодом кризи, то, ймовірно, у найближчі декілька років знову вирішуватиме економічні проблеми, використовуючи «метод латання економічних дірок».

Президент Центру ринкових реформ Володимир ЛАНОВИЙ вважає, що питання ухвалення Держбюджету-2010 перебуває виключно у політичній площині, і справа тут зовсім не в різних підходах до вирішення економічних проблем.

При цьому він підкреслив, що відсутність бюджету приведе до ситуації, коли бюджетні кошти другий рік поспіль розподілятимуться в ручному режимі.

В.ЛАНОВИЙ зазначив, що в даному випадку Державний бюджет не виконуватиме своєї функції з підтримки економічної активності, що негативного відіб`ється на процесі виходу країни з кризи.

Він підкреслив, що цього року уряд не зміг забезпечити макроекономічну стабільність, оскільки інфляція набагато перевищила прогнозний показник у 9,5%, курс національної валюти все ще «шарахається», а ставки банківських кредитів залишаються на недоступному для бізнесу рівні.

У свою чергу голова Всеукраїнської асоціації політичних наук Валерій БЕБІК також вважає, що проблема з ухваленням бюджету-2010 має політичне коріння, адже якби у парламенті була коаліція, то проблем з голосуванням не виникло б. У цілому, на його думку, в Україні економічні проблеми тісно переплітаються з політикою. Так політична нестабільність «розхитала» економічну систему України.

Також В.БЕБІК вважає, що не ухвалення Держбюджету-2010 приведе до практично повної тінізації економіки.