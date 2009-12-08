Долар на ММВБ сьогодні підскочив на 63 копійки

Долар за підсумками валютних торгів на ММВБ у вівторок підскочив на 63 копійки до закриття понеділка і склав 30,55 рубля, курс євро зріс на 81 копійку - до 45,10 рубля, свідчать дані біржі.

З відкриття у вівторок долар подорожчав на 77 копійок, євро - на 68 копійок. Обидві валюти повернулися до рівнів вересня поточного року, відновивши тримісячні максимуми, повідомляє РІА Новини.