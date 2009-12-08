Тігіпко: Україні необхідно здешевлювати кредити

Кандидат на пост Президента України Сергій ТІГІПКО переконаний, що в Україні необхідне будь-якими способами здешевлювати кредити.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, так він прокоментував заяву глави Федеральної резервної системи США Бена БЕРНАНКЕ про те, що ФРС найближчим часом не має наміру відмовлятися від надліберальної монетарної політики. Відсоткова ставка утримуватиметься на рівні 0-0,25%.

«Політика дешевих грошей – головний засіб боротьби з кризою. І тут Україна має брати приклад з провідних економік світу», - сказав С.ТІГІПКО.

За його словами, на цьому фоні особливо консервативною виглядає поведінка Національного банку України. Він явно надмірно зволікає з наступним кроком у напрямі зниження облікової ставки, яка утримується з серпня на рівні 10,25%. Тим часом, досить низька інфляція і курс національної валюти, що стабілізувався, дозволяють продовжити здешевлення грошей, вважає С.ТІГІПКО.

«Окрім цього, здешевлення грошей Нацбанком має підштовхнути комерційні фінансові інституції до зниження ставок по відсотках. Зрозуміла позиція ФРС США щодо ставки підштовхуватиме валютних спекулянтів активніше грати на інших ринках – зокрема, на українському. Скорочуючи розрив між своєю обліковою ставкою і ставками центральних банків західних країн, НБУ понизить ризики спекуляцій національною валютою», - наголосив кандидат у президенти.