"Податкові старателі" чи як "намити" у бюджет щонайбільше грошей...

Державна податкова адміністрація України опублікувала на своєму сайті новий законопроект, в якому пропонує заразом прийняти усі необхідні, на її думку, заходи для наповнення бюджету і боротьби зі злісними неплатниками податків, а також для перевиховання боржників-зарплатників. Основні зміни планується внести до законів про ПДВ, про податок на прибуток і про державну податкову службу в частині розширення її повноважень з позапланових перевірок.

Від податкової не сховатися, не втекти

Готуючи зміни до закону про податок на прибуток підприємств, податківці вирішили не церемонитися і запропонували ввести щомісячну плату такого податку замість щоквартальної. Визначатися щомісячна плата буде за таким методом: сума нарахованого податку на прибуток за попередній рік ділиться на 12 місяців й індексується на інфляцію попереднього року.

За словами експерта Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Катерини Пілкевич, таке адміністрування податку передбачає авансові платежі. «Незалежно від того, чи одержувало фактично підприємство цього місяця прибуток, воно змушене сплатити податок. Тобто, у підприємства просто вимивають оборотні кошти. І це пропонується закріпити законодавчо, що в нинішніх умовах неприпустимо», - відзначила експерт. При цьому, якщо сума сплаченого податку перевищує суму податкових зобов`язань платника податків за звітний період, то різниця не спрямовується на зменшення податкових зобов`язань у звітному періоді.

За словами адвоката юридичної компанії «Ильяшев и партнеры» Максима Копейчикова, по суті, мова йде про фіксацію нормативів прибутковості діяльності підприємства. «Платник податків повинен працювати, виходячи не з реальних економічних умов, а з того, що держава має одержати певну суму, яка не повинна бути меншою, ніж сума податку за попередній період», - говорить юрист. Якщо за підсумками 2010 року підприємство одержало загальний прибуток менший, ніж в 2009 році, то воно повинне сплатити податок виходячи з розрахунку за минулий рік.

Утім, навіть у такий спосіб не уникнути зменшення щорічних надходжень до бюджету.

В той же час законопроект передбачає, що підприємства подаватимуть звітність раз на рік. На думку експертів, це єдиний позитив у запропонованих ДПАУ нововведеннях.

Крім того, проект закону передбачає ще один момент, який не практикується в Європі, – це зниження ставок амортизації, відзначила К.Пілкевич. До того ж, не по одній групі, а по всіх групах. Витрати підприємства на амортизацію мають збільшуватися для того, аби тим самим знизити базу оподаткування. «Усі країни, навпаки, на період кризи принаймні тимчасово, на рік-два, пропонують збільшення амортизаційних ставок.. І це нормальна антикризова політика уряду, якщо воно йде назустріч підприємствам», - відзначає експерт.

З проханням роз`яснити мету ухвалення цього законопроекту в частині змін до законодавства про податок на прибуток УНІАН звернувся e Державну податкову адміністрацію України. У прес-службі повідомили, що норми законопроекту спрямовані на зменшення тиску на платників податку на прибуток в частині подання податкової звітності. У разі ухвалення законопроекту, платники даного податку подаватимуть в органи ДПС декларації з податку на прибуток раз на рік, крім того, будуть платити податок щомісячно без подання протягом року декларації.

«Одночасно відзначаємо, що згідно з редакцією законопроекту, зміни у порядку сплати податку на прибуток і подання декларації з податку на прибуток підприємств пропонується ввести не раніше 1 січня 2011 р. На даний момент законопроект направлений зацікавленим міністерствам і відомствам з метою його розгляду і узгодження», - відзначили в прес-службі ДПАУ.

Заповітна мрія податківців – перевірки

ДПАУ також ініціює розширення повноважень своїх органів у частині проведення позапланових виїзних перевірок, якщо платник податків подав декларація з негативним значенням ПДВ на 100 тис. грн. або в декларації заявлено до відшкодування негативне значення ПДВ за наявності підстав вважати, що розрахунок суми бюджетного відшкодування був здійснений з порушенням норм податкового законодавства.

Крім того, податківці хочуть розширити свої повноваження у частині позапланових перевірок. На сьогоднішній день законодавчо закріплено 9 критеріїв для проведення позапланових перевірок. Крім того, для їх проведення необхідне судове рішення.

Законопроектом пропонується запровадити норму, згідно з якою позаплановим перевіркам підлягають юридичні і фізичні особи, які порушують трудові права працівників з оплати праці, мають заборгованість перед бюджетом і державними цільовими фондами.

На думку К.Пілкевич, на сьогоднішній день заборгованість з зарплат має тенденцію до збільшення, тому у разі ухвалення такої норми може скластися ситуація, коли підприємство потрапить під постійні податкові перевірки через зарплатні борги.

Позитивним у зазначеному законопроекті залишається внесення змін до закону про ПДВ у частині введення Єдиного реєстру податкових накладних. На думку експертів, дана ідея позитивна як для податківців, так і для постачальників-продавців товарів (послуг): вона посприяє встановленню податкової дисципліни зі сплати ПДВ, не заявлятимуться у результаті на відшкодування ПДВ суми, накладні з яких не зареєстровані. «Це може бути позитивним деякою мірою, - відзначив М.Копейчиков. – Але як ця норма працюватиме в Україні, поки важко спрогнозувати». (Нагадаємо, про наслідки запровадження Єдиного реєстру податкових накладних УНІАН писав у статті «Операції з податковими накладними – як вирішить ДПАУ.»).

На думку юриста, даний законопроект, швидше за все, потрапить у Верховну Раду, можливо навіть як першочерговий. Проте прийняти його у такому вигляді навряд чи вдасться, оскільки дуже багато позицій доведеться погоджувати з чинним законодавством. Хоча у пошуках джерел наповнення бюджету, які невпинно вичерпуються, це не становитиме великої проблеми.

Юлія Главацька (УНІАН)