Загальний фонд Держбюджету за витратами січня-листопада виконано на 99,3%

Загальний фонд Державного бюджету України за витратами в січні-листопаді виконано на 99,3%.

Про це повідомляється на сайті Державного казначейства України.

За даними Держказначейства, за підсумками січня-листопада ц.р. розмір відкритих асигнувань (без урахування витрат на обслуговування державного боргу і міжбюджетних трансфертів) становив 111,597 млрд. грн, що на 824 млн. грн. менше плану.

Також, за інформацією Держказначейства, витрати з обслуговування держборгу з початку року (станом на 7 грудня) становили 7,547 млрд. грн. (за внутрішнім боргом – 3,666 млрд. грн., за зовнішнім – 3,881 млрд. грн.), або 61,9% річного плану. На погашення держборгу за цей період спрямовано 28,619 млрд. грн. (за внутрішнім – 16,13 млрд. грн., за зовнішнім – 12,489 млрд. грн.), або 107% річного плану.

Крім того зазначається, що державні запозичення передбачено розписом фінансування на січень-грудень 2009 року за загальним фондом Держбюджету в сумі 79,913 млрд. грн.: фактично вже надійшло 82,809 млрд. грн. (внутрішніх – 42,735 млрд. грн., зовнішніх, – 40,074 млрд. грн.).

За даними Держказначейства, в рахунок погашення заборгованості перед Держбюджетом підприємств-позичальників за кредитами, залученими під державні гарантії, і за субкредитними угодами, укладеними в рамках спільних проектів зі Світовим банком і Європейським банком реконструкції й розвитку, в січні-грудні ц.р передбачено надходження 562 млн. грн.: на 7 грудня до бюджету надійшло 393,8 млн. грн., або 70,1% плану.

Довідка УНІАН. На 2009 рік доходи Державного бюджету України встановлено на рівні 245,515 млрд. грн. (зокрема загального фонду – 183,980 млрд. грн.), витрати – 273,977 млрд. грн. (зокрема загального фонду – 193,640 млрд. грн.). Це передбачено в Законі «Про Державний бюджет України на 2009 рік».

Граничний розмір дефіциту Держбюджету встановлено на рівні 31,178 млрд. грн., зокрема дефіцит загального фонду – 9,244 млрд. грн.

Бюджет розрахований, виходячи з таких прогнозних макропоказників на 2009 рік: зростання ВВП – 0,4%, номінальний ВВП – 1,062 трлн. грн., інфляція – 9,5%, індекс цін виробників – 12%.