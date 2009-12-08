Тимошенко буде боротися з "олігархічними групами"

Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні планує затвердити стратегію антикорупційної політики, згідно з якою в Україні планується створити Антикорупційне бюро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, відкриваючи засідання уряду.

«Ми хочемо започаткувати в Україні такий самий досвід, який є в багатьох країнах світу, створивши спеціальне незалежне від будь-якої гілки влади Антикорупційне бюро», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, Антикорупційне бюро буде проводити розслідування корупційних справ.

«Безумовно, ми мусимо відпрацювати такі алгоритми створення Антикорупційного бюро як окремого незалежного органу, який нікому не підпорядкований, тому що, на жаль, як тільки йде підпорядкування, так одразу боротьба з корупцією завершується», - вважає вона.

Крім того, за словами прем’єра, згідно зі стратегією антикорупційної політики, планується також створити у кожному органі влади спеціальні органи, які будуть інструментом Уповноваженого по боротьбі з корупцією. «Ми будемо створювати таку сквозну систему і будемо відслідковувати кожну дію, кожен рух», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Голова уряду повідомила, що сьогодні на засіданні уряду планується ухвалити 14 нормативно-правових актів для посилення боротьби з корупцією.