Уряд пропонує здійснювати державні закупівлі виключно у виробників

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО пропонує здійснювати державні закупівлі виключно у виробників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні на засіданні уряду.

«Раніше передбачалося, що при державній закупівлі можуть бути задіяні так звані «дилери», «дистриб’ютори», «агенти» тощо – це була найбільша помилка, якої припустився наш уряд», - сказала вона.

Глава уряду запропонувала внести відповідні зміни до закону про державні закупівлі, якими передбачити норми про закупівлю товарів робіт та послуг за державні кошти виключно у виробників.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО пропонує на законодавчому рівні заборонити можливість перегляду контрактів після проведення тендеру.

«Навіщо така профанація – коли після тендеру хтось може підправити цей контракт. Необхідна чітка імперативна норма – заборонити будь-який перегляд контрактів після проведення тендеру: ні курс долар-гривня не має значення, ні будь-які інші аспекти», - підкреслила вона.

Прем’єр також запропонувала при проведенні тендерів та аукціонів повернутися до можливості застосування процедури редукціону, коли при проведенні конкурсу допускається ведення торгів на зниження ціни на товари, роботи та послуги, що закупаються за державні кошти.

«До сьогодення було взагалі заборонено, що виходить за всі межі здорового глузду та розуміння», - вважає вона.

Крім того, вона пропонує зобов’язати всі державні органи та підприємства в обов’язковому порядку надсилати вітчизняним виробникам інформацію про проведення тендерів.

«Тільки таке інформування, а не друк-повідомлення в підпільній газеті», - додала Ю.ТИМОШЕНКО.