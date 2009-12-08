Міжбанк: торги по долару США закрилися зростанням котирувань

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,9850/8,0070 грн./дол., на 12:00 звузився спред – 7,9925/7,9985 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні зросли до 8,0150/8,0290 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Об 11:00 Національний банк України оголосив про вихід на ринок з купівлею долара за курсом 7,98 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2646/0,2654 грн./рубль, а на 12:00 ціни визначилися на рівні 0,2651/0,2654 грн./рубль. На час закриття ціни підвищилися - 0,2652/0,2656 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль зріс до 30,3099 рублів за долар (+0,5674).

На міжнародному валютному ринку ціни валютної пари євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4775/1,4865 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,8335/11,8680 грн./євро, на 12:00 ціни концентрувалися у діапазоні 11,8480/11,8595 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH пішли вгору – 11,8575/11,8815 грн./євро.