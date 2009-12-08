Експерт: золото б'є рекорди вартості

Останнім часом золото б`є рекорди за вартістю.

Такий прогноз озвучив у коментарі агентству УНІАН перший заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Володимир Скидан.

За його словами, "минулий тиждень виявився ще «вищий» у порівнянні з попереднім". Ціна золота за вказаний період перевищила 1 226 доларів за тройську унцію, повідомив експерт. Він пояснив, що це обумовлено такими факторами, як попит на метал з боку інвесторів і ослаблення долара США.

Як вважає В.Скидан, ситуація, що склалася на ринку банківських металів, відображає економічну ситуацію у світі. "Через невизначеність і нестабільність економічних показників лихоманить котирування золота", - сказав він. Учасники ринку все більше віддають перевагу безризиковим вкладенням, а саме золоту, підкреслив експерт. При цьому такі метали як срібло і платинова група піднялися в ціні, не відстаючи від золота, додав він.

За інформацією В.Скидана, в Україні минулого тижня ціна золота продовжила підвищуватися пропорційно до рівнів на світовому ринку. Ціни на золото на вітчизняному ринку варіювалися в межах 302,7-314 грн. за грамів у злитках від 100 грамів до 1000 грамів, повідомив експерт. При цьому на світових ринках спостерігався такий ціновий діапазон: 1200-1226 доларів за тройську унцію, відзначив він.

Як вважає експерт, "після позначки 1200 доларів за тройську унцію, а в окремих випадках 1220, настрій інвесторів буде схильний до ще більших купівель золота для заощадження своїх доходів та активів". Спекулянти, у свою чергу, при бажанні заробити будуть розкручувати ціну, що може призвести до ще більшого зростання ціни на метал, прогнозує В.Скидан. На його думку, в недалекому майбутньому ціна на золото може перевищити 1300 доларів за тройську унцію.