Експерт: депозити стали прибутковішими і доступнішими

Депозити з правом поповнення та часткового зняття на короткі терміни стали прибутковішими і доступнішими.

Таку думку в коментарі агентству УНІАН висловив директор департаменту корпоративного бізнесу «Брокбізнесбанку» Олександр Беркун.

За його словами, за останні півроку пропозиції по депозитах із правом поповнення та часткового зняття на короткі терміни значно збільшилися в кількості. За даними Prostobank.ua, кількість пропозицій по депозитах із правом поповнення та часткового зняття строком на один місяць у 50 банків-лідерів за активами за вказаний період зросла з 2-х до 53-х, повідомив експерт.

Як підкреслив О.Беркун, прибутковість по таких депозитах також зростає стрімкими темпами. Так, усього за три місяці середня ставка за так званими універсальними вкладами терміном на місяць зросла на 2,5 відсоткових пункти і склала 16,26% річних, відзначив експерт. На його думку, це обумовлено невеликими обмеженнями доступу до коштів, і подальше зростання ставок вірогідне лише по універсальних внесках із фіксованим терміном.

"Такі вклади ще не користуються достатньою для банків популярністю у населення, тоді як вклади з абсолютно необмеженим терміном і доступом до коштів (депозитні картки, поточні рахунки із надвисоким відсотком на залишок) уже досягли максимуму зростання процентної ставки і набули достатнього для банків потенціалу популярності" , - вважає О.Беркун.