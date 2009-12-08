Офіційний курс НБУ на 9 грудня
19:07, 08 грудня 2009Фінанси
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Долар подорожчав
Офіційний курс НБУ на 9 грудня: 100 USD – 798.4500 грн.; 100 EUR – 1179.6300 грн.; 10 RUR – 2.6453 грн.
Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 9 грудня НБУ встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:
100 USD США – 798.4500 (на 8 грудня – 798.4000)
100 EUR – 1179.6300 (на 8 грудня – 1180.5941)
10 RUR – 2.6453 (на 8 грудня – 2.7044).
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