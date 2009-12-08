Офіційний курс НБУ на 9 грудня

Долар подорожчав

Офіційний курс НБУ на 9 грудня: 100 USD – 798.4500 грн.; 100 EUR – 1179.6300 грн.; 10 RUR – 2.6453 грн. Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, на 9 грудня НБУ встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют: 100 USD США – 798.4500 (на 8 грудня – 798.4000) 100 EUR – 1179.6300 (на 8 грудня – 1180.5941) 10 RUR – 2.6453 (на 8 грудня – 2.7044).

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