Експерт: монетарна база зросла за рахунок коштів для "Родовід Банку"

Зростання монетарної бази в Україні в листопаді було забезпечене виділенням Національним банком грошових коштів "Родовід Банку" з метою виплати депозитів вкладникам "Укрпромбанку".

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

За його словами, дана ситуація призвела до збільшення обсягу коштів на кореспондентських рахунках комерційних банків у НБУ за станом на кінець листопада на 8,6% (у порівнянні з попереднім місяцем). Зростання грошової маси було підтримане приростом депозитів на 0,9% (м/м), який, у свою чергу, був пов`язаний виключно зі зростанням депозитів населення (приріст на 3,05 млрд. грн.), вважає економіст. Він зазначив, що рефінансування від НБУ склало 1,2 млрд. грн., причому переважна частина цієї суми (1 млрд. грн.) була надана чотирьом комерційним банкам у рамках рефінансування під програми фінансового оздоровлення.

Незважаючи на той факт, що і монетарна база, і грошова маса повинні скоротитися за підсумками 2009 року, економіст розглядає 2010 рік у якості поворотної точки для динаміки руху грошових агрегатів. Нацбанк повинен буде піти на ослаблення грошово-кредитної політики завдяки стабілізації курсу гривні й у зв`язку з потребою підвищувати ліквідність у банківському секторі заради розморожування кредитної активності в економіці, впевнений О.БЛІНОВ.

До того ж, додав він, "оскільки НБУ почав здійснювати валютні інтервенції на підтримку долара, регулятор тим самим розпечатав ще один канал вливання грошей в економіку, який грав ключову роль протягом 2007 і двох кварталів 2008 року". Утім, економіст не вважає, що цей канал стане основним двигуном монетарної експансії в 2010 році.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на дані НБУ, в Україні грошова маса в листопаді 2009 року збільшилася на 0,4% - до 470,5 млрд. грн., монетарна база - на 0,5% - до 181,4 млрд. грн.

Загальний обсяг депозитів у листопаді ц.р. збільшився на 0,9% - майже до 320,0 млрд. грн. Це відбулося за рахунок збільшення коштів фізичних осіб на 1,5%, у той час як кошти юридичних осіб у листопаді залишилися на рівні минулого місяця.

У кінці листопада було зафіксовано збільшення обсягу коррахунків банків (на 8,6% - до 14,4 млрд. грн.).

Обсяг операцій із мобілізації коштів, які проводив Нацбанк у листопаді ц.р., становив 7,1 млрд. грн. (з початку року - 85,8 млрд. грн.), обсяг операцій із рефінансування банків - 1,2 млрд. грн. (з початку року - 61,4 млрд. грн.).