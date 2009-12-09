Процентні ставки по вкладах у інвалюті знижуються

Тенденція зниження процентних ставок по вкладах у іноземній валюті на ринку банківських депозитів фізичних осіб продовжується.

Таку думку в коментарі агентству УНІАН висловила заступник голови правління «Брокбізнесбанку» Наталія СИНЯВСЬКА.

Зокрема, повідомила вона, в період з 30 листопада по 4 грудня середня ставка за тиждень по вкладах у доларах США на термін 1 місяць знизилася на 0,19 процентних пункта, на 3 і 6 місяців - на 0,06 пункта, на 12 місяців - на 0,01 пункта. Пропозиції банків щодо процентних ставкок по депозитах у доларах США на кінець періоду такі: з терміном розміщення на 1 місяць - від 6,5% до 11,5% річних; на 3 місяці - 8,0-12,75% річних; на 6 місяців - 8,5-13,5% річних, на 12 місяців - 9,5-13,75% річних.

Н. СИНЯВСЬКА також зазначила, що депозити в євро втратили прибутковість більше - середня ставка по вкладах строком на 1 місяць зменшилася на 0,27 пункта, на 3 місяці і більше - на 0,16 пункта. Прибутковість по внесках у євро становить: на термін 1 місяць - від 3,5% річних до 11,5% річних; на 3 місяці - від 3,5% річних до 12,25% річних; на 6 місяців - від 3, 75% річних до 12,5% річних; на 12 місяців - від 5,75 до 13% річних.

Експерт додала, що процентні ставки по гривневих депозитах на термін 1 місяць зменшилися на 0,19 пункта, за вкладами від 3 місяців - незначно зросли (на 0,04 пункта). Ставки по депозитах у національній валюті становлять: на 1 місяць - від 15,5% до 20,0% річних, на 3 місяці - від 17,5% до 21,6% річних, на 6 місяців - від 17,5 до 21,5% річних, на 1 рік і більше - від 18,0% до 22,5% річних.

За словами М. СИНЯВСЬКОЇ, зміни у пропозиціях банків свідчать про те, що внески на термін від 6 місяців стають усе прибутковішими, тому що банки зацікавлені в одержанні довгострокових ресурсів. При цьому частина вкладників уже готова довірити свої кошти банкам на більш тривалий період, що, у свою чергу, свідчить, що намітилася стабілізації на ринку, вважає вона.

Як прогнозує експерт, у подальшому на ринку депозитів, швидше за все, продовжиться тенденція зниження процентних ставок, особливо по вкладах із терміном розміщення 1 місяць, хоча реальна динаміка процентних ставок буде залежати, як і раніше, від ряду економічних і політичних чинників.