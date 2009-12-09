Міжбанк стартував здорожчанням долара

На міжбанку торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 8,0075/8,0350 грн./дол.

Київ. 9 грудня. УНІАН. Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися зростанням котирувань – 8,0075/8,0350 грн./дол., ціни на російську валюту становили 0,2610/0,2660 грн./рубль, котирування по євро-гривні пішли вниз – 11,7910/11,8380 грн./євро.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують падати – 1,4728/1,4730 дол./євро (вівторок - 1,4815/1,4817 дол./євро).

У вівторок, 8 грудня, Національний банк України вийшов на ринок із купівлею долара за курсом 7,98 грн./дол.