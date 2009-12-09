НБУ виключив з Держреєстру банк “Відродження”

Національний банк України виключив з Державного реєстру банків акціонерний комерційний український банк “Відродження” у зв`язку із завершенням його ліквідації. Про це говориться в телеграмі Нацбанку від 9 грудня ц.р., текст якої має в своєму розпорядженні УНІАН.

Це передбачено у відповідному рішенні Комісії Національного банку України з питань нагляду і регулювання діяльності банків від 2 грудня 2009 року №732.

Як повідомлялося, станом на 21 серпня ц.р. ліквідаційну процедуру щодо банку «Відродження» було завершено, затверджено ліквідаційний баланс і схвалено звіт ліквідатора.

Довідка УНІАН. Банк «Відродження» було зареєстровано 9 жовтня 1991 року.

Ліквідацію банку «Відродження» було почато 30 червня 1996 року згідно з постановою арбітражного суду Києва.