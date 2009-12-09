НБУ відмовився від практики оприлюднення попередніх результатів

Національний банк України відмовився від практики щомісячного оприлюднення попередніх результатів щодо доходів і витрат комерційних банків.

Як повідомляється на сайті НБУ, станом на 1 грудня 2009 р. ліцензію Нацбанку на здійснення банківських операцій мали 185 банків, зокрема: 179 банків (96,8% від загальної кількості банків, які мають ліцензію) - акціонерні товариства (з них: 86 банків (46,5%) - відкриті акціонерні товариства, 3 банки (1,6%) - закриті акціонерні товариства, 90 банків (48,7%) – публічні акціонерні товариства, 6 банків (3,2%) - товариства з обмеженою відповідальністю.

У стані ліквідації в Україні перебувають 12 банків, із них 9 банків ліквідовуються за рішеннями НБУ, 3 - за рішеннями господарських (арбітражних) судів.

Станом на 1 грудня 2009 р., власний капітал банків становив 125,6 млрд. грн. або 14,2% пасивів банків.

У структурі власного капіталу сплачений зареєстрований статутний капітал становить 89,6%; дивіденди, які направлені на збільшення статутного капіталу, - 0,3%; емісійні різниці - 5,0%; загальні резерви, резервний фонд та інші фонди банків - 13,5%; результати минулих років - 0,5%; результати звітного року, які очікують затвердження, - 0,1%; результати поточного року - (-17,3%); результат переоцінки основних коштів, нематеріальних активів, цінних паперів у портфелі банку на продаж і інвестицій в асоційовані компанії - 8,3%.

Зобов`язання банків, станом на 1 грудня 2009 р., становили 759,4 млрд. грн.

Кошти фізичних осіб становлять 206,0 млрд. грн., або 27,1% загального обсягу зобов`язань, кошти суб`єктів господарювання - 111,8 млрд. грн., або 14,7%.

Термінові кошти населення становлять 154,0 млрд. грн., або 74,8% від загальної суми коштів населення, а кошти до запитання - 51,9 млрд. грн., або 25,2%.

Станом на 1 грудня 2009 р. активи банків становили 885,0 млрд. грн., загальні активи - 989,9 млрд. грн. Велику частину загальних активів становлять кредитні операції -75,4%.