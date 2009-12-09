Міжбанк: торги по долару США закрилися падінням

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 8,0075/8,0350 грн./дол., на 12.00 звузився спред – 8,0125/8,0200 грн./дол. На момент закриття торгів цінові рівні впали до 7,9960/8,0140 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Об 11.00 Національний банк України вийшов на ринок з продажем на аукціоні щодо валютної пари USD/UAH з ціною відсікання 7,99 грн./дол.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2610/0,2660 грн./рубль, а на 12.00 ціни встановилися на рівні 0,2614/0,2622 грн./рубль. На момент закриття ціни зросли - 0,2630/0,2642 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль підвищився до 30,3999 рублів за долар (+0,09).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4670/1,4780 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,7910/11,8380 грн./євро, на 12.00 ціни концентрувалися в діапазоні 11,8180/11,8360 грн./євро. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH пішли вниз – 11,7810/11,7985 грн./євро.