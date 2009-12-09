ГПУ не реагує на нецільове використання бюджету прем'єром

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що Генеральна прокуратура не реагує на нецільове використання бюджетних коштів прем`єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на нараді з питань протидії корупції, контрабанді, нелегальної міграції і наповнення держбюджету.

Президент заявив, що Генпрокуратура не виконує свій прямий обов`язок - нагляд за дотриманням законів під час ухвалення рішень Кабінетом Міністрів і центральними органами влади.

В.Ющенко підкреслив, що сьогодні прем`єр використовує 200-400 млн. доларів за нецільовим призначенням.

«Хто відповів, що прем`єр-міністр регулярно організовує нецільове використання сотень мільйонів гривень державних коштів. Хто пояснить, що бюджет країни – це засоби не прем`єр-міністра, а засоби держави», - відмітив В.ЮЩЕНКО.

«Якщо немає покарання по одній операції, по другій, по третій, у нас ніколи порядку не буде. Мені чи що інформувати Японію, міжнародне співтовариство, що ви не працюйте з шахраями...», - відзначив президент.

Крім того, В.Ющенко вважає, що Генпрокуратура неефективно розслідує резонансні кримінальні справи.

«Що ви можете сказати суспільству у справі ЗВАРИЧА, який три мішки валюти виніс, і відповідає, що це така традиція засівати грошима кабінет. Чому ця людина не сидить у в`язниці? Які докази ще потрібні? ПУКАЧ, ЛОЗИНСКИЙ, отруєння (В.Ющенко – УНІАН), БАКАЙ, БОДЕЛАН. Коли закінчаться ці справи. Коли команда з Грушевського прийде?», - запитав президент.