Акціонери СК «Соцстрах» вирішили ліквідувати компанію

Акціонери ЗАТ «Страхова компанія «Соцстрах» на позачергових зборах ухвалили рішення про ліквідацію компанії. Про це повідомляється в офіційному інтернет-виданні Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно з повідомленням, за даними річної фінансової звітності СК «Соцстрах» за 2008 рік, підтвердженою аудиторським висновком, вартість чистих активів компанії складає 7,891 млн. грн., сума зобов`язань - 2,520 млн. грн., розмір власного капіталу 7,891млн. грн. На 7 грудня кредиторська заборгованість компанії складає - 13,8 тис. грн.

«Активів ЗАТ «СК «Соцстрах» достатньо, для того, щоб розрахуватися за своїми зобов`язаннями» - мовиться в повідомленні.

Довідка УНІАН. ЗАТ «СК «Соцстрах» (м. Харків) зареєстровано в березні 2004 року.

За даними Агентства по розвитку інфраструктури фондового ринку на 25 травня 2005 року єдиним акціонером СЬК, якому належало більше 10% акцій компанії, було ООО «Проммашинвест» (м. Харків) що володіє 14,2857% акцій.