На спецаукціоні 9 грудня Нацбанк продав 13 млн. дол.

10:53, 10 грудня 2009
Фінанси
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За курсом 7,99 грн./дол.

Національний банк України вчора, 9 грудня, на спеціальному аукціоні з продажу валюти для фізичних осіб і фізосіб-підприємців продав 12,963 млн. дол. за курсом 7,99 грн./дол.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

За інформацією Нацбанку, в аукціоні взяв участь 51 банк.

Як повідомляв УНІАН, з 27 лютого ц.р. Нацбанк почав проводити цільові валютні аукціони для задоволення потреб позичальників – фізичних осіб з метою погашення ними заборгованості за кредитами, одержаними у валюті.

Банки мають забезпечити продаж клієнтам іноземної валюти, купленої на валютному аукціоні Національного банку України, за курсом, який не може перевищувати курс аукціону плюс 0,2% від суми купівлі на сплату пенсійного збору.

У випадку проведення операцій з погашення заборгованості клієнтів за кредитами через поточні рахунки, відкриття поточних рахунків клієнтам і проведення розрахункових операцій для забезпечення процедури погашення заборгованості клієнтів за кредитними договорами за рахунок іноземної валюти, купленої на валютному аукціоні, здійснюється виключно на безплатній основі.

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