Середній курс купівлі-продажу долара в комбанках трохи підвищився

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому за 7,99 грн./дол., продають – по 8,05 грн./дол., курс трохи підвищився порівняно з 9 грудня. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків з купівлі долара коливаються в межах 7,95-8,04 грн./дол., з продажу – в межах 8,02-8,07 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках підвищився на 0,3% порівняно з 9 грудня, і сьогодні становить 11,80 грн./євро, продажу – знизився на 0,6%, до 11,94 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,75-11,85 грн./євро, з продажу – в межах 11,87-12,05 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 9 грудня знизився на 0,3% і становить в середньому 0,2589 грн./рубль, продажу – не змінився – 0,2725 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2500-0,2630 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2680-0,2800 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 7,99 грн./дол., продажу – 8,05 грн./дол. Курс не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют з купівлі долара коливаються в межах 7,95-8,02 грн./дол., з продажу – в межах 8,04-8,07 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва трохи знизився порівняно з 9 грудня, і сьогодні становить 11,77 грн./євро, продажу – на 0,4% - до 11,95 грн./євро.

Пропозиції банків з купівлі євро коливаються в межах 11,70-11,83 грн./євро, з продажу – в межах 11,87-12,05 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 9 грудня, знизився на 0,3% і сьогодні становить 0,2580 грн./рубль, продажу – на 0,4%, до 0,2738 грн./рубль.

Пропозиції банків з купівлі російської валюти коливаються в межах 0,2500-0,2650 грн./рубль, з продажу – в межах 0,2680-0,2800 грн./рубль.

Курси валют, визначені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,00/8,07 грн., євро – 11,70/12,05 грн., рубель – 0,2500/0,2700 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,98/8,06 грн., євро – 11,60/12,00 грн., рубель – 0,2600/0,2700 грн.

«Приватбанк»: долар США – 7,98/8,03 грн., євро – 11,60/12,00 грн., рубель – 0,2530/0,2680 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 10 грудня, становить: гривні до долара США – 7,9865, до євро – 11,794463, до російського рубля – 0,25967.