Низька гривнева ліквідність сприяє спокою на міжбанку

Низька гривнева ліквідність у банківській системі є основним чинником спокійного стану міжбанківського валютного ринку України.

Таку точку зору висловив у коментарі УНІАН економіст компанії Astrum Investment Management Олексій БЛІНОВ.

Він зазначив, що на кореспондентських рахунках комерційних банків у Національному банку на початок вчорашнього дня перебувало 15,3 млрд. грн. Однак, згідно з оцінками економіста, 2,5-3 млрд. грн. із цього обсягу з`явилися завдяки недавнім вливанням НБУ в державні банки, спрямованим на забезпечення виплати депозитів фізичним особам. Таким чином, обсяг ліквідності банківської системи без урахування цих коштів складає лише 12,5-13 млрд. грн., а 6,5 млрд. грн. із цієї суми припадають на обов`язкові резерви комерційних банків, підкреслив О.БЛІНОВ.