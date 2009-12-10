Міжбанк відкрився котируваннями 8,0170/8,0330 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0170/8,0330 грн./дол. Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Ціна російської валюти становила 0,2622/0,2628 грн./рубль, котирування щодо євро-гривні пішли вниз – 11,7880/11,8160 грн./євро.

На міжнародному валютному ринку ціна валютної пари євро-долар продовжує знижуватися – 1,4714/1,4715 дол./євро (середа - 1,4728/1,4730 дол./євро).

У середу, 9 грудня, Національний банк України вийшов на ринок з продажем на аукціоні валютної пари USD/UAH з ціною відсікання 7,99 грн./дол.