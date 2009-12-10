«Промінвестбанк» достроково повгасив кредит НБУ

«Промінвестбанк» вчора, 9 грудня, достроково повернув Національному банку України 300 млн. грн. рефінансування.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби банку, переданому УНІАН.

Згідно з повідомленням, таким чином, банк повністю розрахувався з Нацбанком за кредитом, термін повернення якого закінчується в грудні цього року.

На сьогодні «Промінвестбанк» погасив вже 4,7 млрд. грн. від загального обсягу рефінансування Національного банку України у сумі 7 млрд. грн., які йому були надані наприкінці 2008 року.

Довідка УНІАН. «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» ("Промінвестбанк") створено у 1992 році, і сьогодні він входить до групи найбільших банків України.

На 1 жовтня 2009 року активи банку становили 30,803 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 24,582 млрд. грн., зобов`язання – 28,477 млрд. грн., власний капітал – 2,326 млрд. грн.

Збитки банку за підсумками січня-вересня 2009 року становили 1,319 млрд. грн.

Станом на 22 жовтня 2009 року статутний капітал банку становив 5,3 млрд. грн. На цю саму дату найбільшим акціонером банку була державна корпорація «Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності ("Внешэкономбанк")» (Росія) з часткою у статутному капіталі "Промінвестбанку" 93,84%.