Гривня-долар: вальсуємо навколо вісімки...

Гривня продовжує зміцнюватися з неочікуваною послідовністю, причому і до долара, і до євро. Кому довелося купувати євро в обміннику у п`ятницю 4 грудня, той, однозначно, дуже засмутився, побачивши курс у понеділок, сьомого числа. Середня ціна продажу євро впала з 12,2 грн. до рівня нижче 12 грн.

Таке різке падіння євро багато в чому було викликане зміною курсу євро/долар на світовому ринку. Річ у тому, що курс євро/гривня розраховується як крос-курс гривня-доллар-євро. Тому зміни на міжнародному ринку миттєво позначаються на курсі євро/гривня.

Ще минулого четверга, 3 грудня, євро було на рівні 1,5 дол., і при цьому тенденція зниження "зеленого" зберігалася. Проте ящойно 4 грудня стали відомі результати зниження рівня безробіття у США, американська валюта почала різко зміцнюватися. І фактично вже у вівторок 8 грудня курс євро був на рівні 1,47 дол.

Євро відіграє 1,5 дол.

На міжнародному ринку сьогодні немає однозначної думки, що інформація про зменшення безробітних у США на 0,2 п.п. є приводом вважати, що економіка США вийшла з кризи. ФУ цілому рівень безробіття залишається на дуже високому рівні – 10%. У докризовий період безробіття у США складало 4%. Тому зміцнення долара – це, скоріше, ефект позитивних очікувань. Не виключено, що тенденція зміцнення долара може так же різко змінитися тенденцією його девальвації.

У кінці цього тижня очікується обнародування результатів роздрібної торгівлі у США за підсумками листопада цього року. Аналітики очікують на рістпоказника, але якщо натомість буде падіння чи зростання виявиться значно менше за прогнози, то, швидше за все, євро знову підросте до позначки 1,5 дол. Якщо ж результати будуть позитивними чи перевершать сподівання, то зміцнення долара триватиме до рівня 1,45 дол. за євро.

На істотні коливання курсу можуть вплинути і новини у сфері торговогог балансу США за жовтень, які стануть відомі у кінці цього тижня. Наприкінці року завжди збільшується кількість економічних новин, які впливають на валютні коливання, тому стабільності курсу євро/долар очікувати зараз не варто. Коливання носитимуть постійний характер, але навряд чи будуть радикальними. Економіка США і Європи поки тільки демонструє поодинокі успіхи у виході з кризи. При цьому на відміну від Європи, ріст ВВП у США відновлюється слабо, що зберігає перспективу девальвації долара по відношенню євро.

Економіка не витримає сильної гривні

У той же час курс долар/гривня демонструє гідну подиву стабільність. Невеликі коливання у декілька копійок вже стають звичними для нашого ринку. При цьому спостерігається тенденція зростання як кількості покупців, так і продавців валюти.

У кінці минулого тижня НБУ довелося виходити з покупкою валюти на міжбанк, щоби не допустити неконтрольованого зміцнення гривні. Цікаво, що у листопаді поточного року на готівковому ринку було придбано валюти майже на один мільярд доларів, але при цьому сам середній курс готівкової валюти знизився. Навіть зростання попиту на валюту у листопаді не змогло підняти курс долара в Україні.

Аналогічна ситуація спостерігається і в грудні. Росте кількість валюти у продажу на міжбанківському ринку, збільшилися й грошова маса в обігу валютних обмінників. Але в цілому 8 грн. залишається тим орієнтиром, навколо якого «тянцює» поточний курс. Єь велика вірогідність, що ця тенденція продовжиться і до кінця року.

Швидше за все, ближче до нового року гривня ще зміцниться до 7,9 грн. за долар. Можливі незначні коливання зростання курсу долара, але це багато в чому носитиме короткостроковий характер.

На зростання курсу може вплинути девальвація рубля, яка спостерігається з початку грудня. У Росії зелений вже подолав позначку у 30 рублів. І хоча прямого взаємозв`язку між гривньою і російським рублем немає, однак опосередкована (через крос-курси) завжди існує. Різкі коливання курсу долара можуть відбутися й унаслідок незбалансованості продажу валюти за результатами кожного дня тижня.

У міру відновлення економіки перед валютним ринком України постає інша проблема: до якого рівня можна укріплювати гривню? При існуючій структурі грошової маси зміцнення нижче рівня 7,5 грн. ризиковане. Одна справа – продати валюту на суму 18 млрд. дол. за курсом 6-7 грн., і зовсім інша – викупити її за курсом 7,5-8 грн. Такої величезної грошової емісії гривні наша економіка не витримає.

Олександр Охріменко, кандидат економічних наук (для УНІАН)