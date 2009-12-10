Першим заступником голови правління СК «Диско» стала Григор`ева

Наглядова рада АСК «Диско» ухвалив рішення з 8 грудня перевести Оксану ГРИГОР`ЕВУ з посади директора департаменту майнового страхування на посаду першого заступника голови правління компанії.

Про це повідомляється в офіційному інтернет-виданні Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку.

Згідно повідомленню, О.Григор`ева акціями компанії не володіє.

Довідка УНІАН. СК «Диско» зареєстрована в травні 1992 року.

СК «Диско» входить до страхової групи "ДАСК". Також до групи входять СК "ДАСК", СК "ДАСК-життя" (обидві - м. Дніпропетровськ), СК "ДАСК-Павлоград" (м. Павлоград, Дніпропетровська обл.), СК "Спецексімстрах" (м. Київ) та СК "ДАСК-плюс" (Молдова).