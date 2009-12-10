American Express обрала "Укрексімбанк" для еквайрінгу своїх карток

Міжнародна платіжна компанія American Express Ltd. надала "Укрексімбанку" повноваження єдиного банку з еквайрінгу своїх платіжних карток в Україні. Про це йдеться к повідомленні прес-служби банку, переданому УНІАН.

Відповідний договір про еквайрінг торгових підприємств між American Express і "Укрексімбанком" було підписано 26 листопада 2009 року.

«Згідно з умовами Договору, з квітня 2010 року АТ "Укрексімбанк" отримує повноваження єдиного банку з еквайрінгу платіжних карток American Express® в Україні», - йдеться у прес-релізі.

Довідка УНІАН. American Express Company засновано в 1850 р., це глобальна компанія з диверсифікованою діяльністю у таких галузях, як послуги мандрівникам, фінансові і мережеві послуги. На сьогодні American Express підписала 131 партнерську угоду на ринках 130 країн світу.

ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» («Укрексімбанк») – кредитно-фінансова установа з 100%-ним державним капіталом.

На 1 жовтня т.г. активи банку становили 55,149 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 46,822 млрд. грн., зобов`язання – 45,933 млрд. грн., статутний капітал – 8,354 млрд. грн., власний капітал – 9,216 млрд. грн.

За січень-вересень 2009 року «Укрексімбанк» скоротив прибуток в 24 рази – до 21,5 млн. грн.