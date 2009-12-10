Нацбанк повідомляє про скорочення переліку валютних операцій

Національний банк України повідомляє про скорочення переліку валютних операцій з використанням інвестиційних рахунків, у зв`язку з набиранням чинності Закону «Про внесення змін до деяких законів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи» (№ 15533-VI).

У телеграмі Нацбанку від 10 грудня, переданій УНІАН, йдеться про те, що нормативно-правові акти НБУ щодо порядку іноземного інвестування до України діють лише у тій частині, яка не суперечить зазначеному Закону.

Як повідомляв УНІАН, Законом «Про внесення змін до деяких законів України з метою подолання негативних наслідків фінансової кризи» (№ 15533-VI) передбачено, що іноземні інвестори здійснюють інвестиційну діяльність в грошовій формі виключно через інвестиційні рахунки, яке мають бути відкриті в уповноважених банках України. Окрім того, передбачається, що переказ грошей з таких рахунків з метою здійснення інвестицій на території України має здійснюватися виключно в гривні. Також вводиться режим обов`язкової реєстрації іноземних інвестицій, згідно з порядком, який має розробити Нацбанк.

У зв`язку з цим НБУ пояснив, що тимчасово з переліку дозволених операцій в іноземній валюті виключаються операції з інвестиційними рахунками, з метою здійснення інвестицій (реінвестицій) до України, а також переказу валюти на власний депозитний рахунок інвестора, який відкрито в одному з банків України.

Нацбанк також пояснив, що повернення іноземних інвестицій, а також доходів, прибутків, інших коштів, отриманих іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні, може здійснюватися з рахунку резидента як на інвестиційний рахунок, так і безпосередньо на рахунок іноземного інвестора, відкритий в іноземному банку (тобто без використовування інвестиційного рахунку).

Щодо державної реєстрації іноземних інвестицій у вигляді валютних цінностей, то Нацбанк повідомив, що зараз триває робота над відповідним нормативним актом.