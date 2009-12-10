Україні не потрібен кредит МВФ, який лише “прикриває дірки” уряду

Кандидат на пост Президента Анатолій ГРИЦЕНКО висловлює переконання, що Україні не потрібен кредит Міжнародного валютного фонду, який лише дозволяє уряду “прикривати дірки”.

“Відповідальність за відкритість документів, підписаних Україною з Міжнародним валютним фондом, несуть прем’єр-міністр ТИМОШЕНКО та голова НБУ СТЕЛЬМАХ, чиї підписи стоять під угодами”, - заявив він сьогодні у Миколаєві, повідомили УНІАН у прес-службі А.ГРИЦЕНКА.

За його словами, йому як голові Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони відмовилися показувати угоди про надання Україні кредитів МВФ.

“Я можу точно сказати, що документ спочатку було написано англійською мовою, а вже потім перекладено українською. Тобто Україна, маючи 300 тисяч чиновників держапарату, виявилася нездатною сама викласти свою політику у сфері економіки і фінансів”, - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

Кандидат у президенти зазначив, що таким чином всі умови, зобов’язання уряду і Нацбанку були написані за кордоном.

“Нам диктують і це принизливо, - вважає А.ГРИЦЕНКО. – Якби я був Президентом, такого б не сталося. Також я не брав би кредитів у МВФ, бо вони мене лякають”.

На його переконання, “гроші все рівно будуть розкрадені або використані не для розвитку держави, а для “затикання дірок”, які наробив уряд ТИМОШЕНКО”.

“Крім того, віддавати кредит потрібно вже через чотири роки. А для того, щоб через чотири роки повернути цей кредит, треба буде знову залазити у борги, перекредитовуватися, сплачувати більш високі відсотки”, - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Він підкреслив, що за отримані кошти в Україні не збудували жодного заводу, не проклали жодної дороги, не зробили жодних інфраструктурних проектів, не впровадили ніяких сучасних технологій, не освоїли нових родовищ аби отримати більше газу чи нафти, не підняли освіту. “Ми просто покривали дірки у бюджеті або розраховувалися з Росією за газ, якого у наших сховищах і так забагато. Цей кредит МВФ не потрібен, адже він просто дозволяє нинішньому уряду залишатися на плаву”, - сказав А.ГРИЦЕНКО.