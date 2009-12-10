Держбюджет-2010 до президентських виборів не приймуть

Державний бюджет на 2010 рік до президентських виборів прийнятий не буде, прогнозує кандидат у президенти Сергій ТІГІПКО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі С.ТІГІПКА, на прес-конференції у Кривому Розі він сказав, що, швидше за все бюджет, на наступний рік буде затверджуватися вже при новому Президенті. «Новий бюджет буде прийнято вже після виборів Президента. Сьогодні прийняттю основного кошторису країни заважає парад політичного популізму», - сказав С.ТІГІПКО.

Разом з тим, він закликав не робити з цього якоїсь трагедії. В Україні передбачено механізм, згідно з яким у випадку відсутності затвердженого бюджету буде виділятися 1/12 середніх надходжень минулого року, що дозволить підприємствам безперебійно працювати протягом трьох місяців, - сказав С.ТІГІПКО.