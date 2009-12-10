Міжбанк (закриття): долар знову нижче 8 гривень

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0170/8,0330 грн./дол., на 12:00 ціни знизилися до 8,0055/8,0145 грн./дол. На момент закриття торгів цінові рівні досягли значень 7,9840/7,9985 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2622/0,2628 грн./рубль, а на 12:00 ціни впали – 0,2617/0,2621 грн./рубль. На момент закриття ціни зросли до 0,2626/0,2630 грн./дол. У Росії курс долар-рубль піднявся і становив 30,45 рубля за долар (+0,0501).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4685/1,4755 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 11,7880/11,8160 грн./євро, на 12:00 ціни, услід за доларом, пішли вниз – 11,7770/11,7925 грн./євро. На момент закриття торгів цінові показники по євро-гривні досягли рівня 11,7605/11,7850 грн./євро.

За даними Національного банку України, за результатами торгів на міжбанку середньозваженний курс долара США становить 7,995198 грн./дол.