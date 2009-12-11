Банкноти зразка 1992 року, введені в обіг у 1996 році, є дійсним платіжним засобом і обов`язкові для безперешкодного приймання.

Про це йдеться у телеграмі Головного управління Національного банку України в Києві і Київській області, що є у розпорядженні агентства УНІАН.

«Останнім часом до Національного банку України надходять від громадян скарги на те, що установи банків і торгові підприємства Київського регіону відмовляються приймати від населення банкноти зразка 1992 року», - йдеться у телеграмі.

При цьому Нацбанк нагадує, що в червні 2003 року було прийнято постанову НБУ № 258 «Про вилучення з готівкового обігу банкнот зразка 1992 року номінальною вартістю 1, 2, 5, 10 і 20 гривень», яка на сьогодні залишається чинною.

«Відповідно до зазначеної постанови, банкноти зразка 1992 року є дійсним платіжним засобом і обов`язкові для безперешкодного приймання за їх номінальною вартістю установами банків за всіма видами платежів, торговими організаціями і підприємствами сфери послуг при здійсненні розрахунків за товари, послуги», - зазначає регулятор.