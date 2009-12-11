Немиря: МВФ може виділити 4-й транш без підпису Президента

08:40, 11 грудня 2009
Фінанси
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Під листом про продовження співпраці

Міжнародний валютний фонд може ухвалити рішення про виділення Україні четвертого траншу кредиту ще в поточному році, і для цього підпис Президента Віктора ЮЩЕНКА під листом про продовження співпраці не знадобиться – достатньо буде трьох підписів: в.о. міністра фінансів, прем`єр-міністра і глави Національного банку України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявив віце-прем`єр-міністр України Григорій НЕМИРЯ у літаку, на шляху з Бонна до Києва.

Він також зазначив, що згаданий лист був підписаний главою НБУ Володимиром СТЕЛЬМАХОМ (на 4 грудня документ ще не був підписаний главою НБУ – УНІАН) і у понеділок, 7 грудня, переданий МВФ у ході візиту до Фонду української делегації, до складу якої увійшли Г.НЕМИРЯ, в.о. міністра фінансів Ігор УМАНСЬКИЙ і перший заступник глави НБУ Анатолій ШАПОВАЛОВ.

«Ми передали проект листа про наміри, який був узгоджений і підписаний керівником Нацбанку, прем`єр-міністром і міністром фінансів», - сказав Г.НЕМИРЯ.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд у листопаді 2008 року прийняв рішення про надання Україні дворічної програми кредитування stand-by на суму близько 16,4 млрд. дол. З 2008 року Україна отримала вже три транші кредиту МВФ на загальну суму 12 млрд. дол.

Після підписання Президентом України В.ЮЩЕНКОМ 30 жовтня ц.р. закону про підвищення соціальних стандартів директор-розпорядник МВФ Домінік СТРОСС-КАН заявив в інтерв`ю західним ЗМІ, що фонд продовжить співпрацю з Україною тільки після завершення президентських виборів, які заплановані на січень 2010 року.

Проте 9 листопада ц.р. Представництво МВФ в Україні повідомило, що фонд готовий до співпраці з Україною за умови досягнення консенсусу всіма гілками влади.

Однак, глава Секретаріату Президента України Віра УЛЬЯНЧЕНКО в інтерв`ю газеті «Україна молода» заявила, що Президент В.ЮЩЕНКО не підписуватиме листа намірів про узгодження дій української влади до Міжнародного валютного фонду, який потрібен для виділення Україні четвертого траншу кредиту stand by.

 

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